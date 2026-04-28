Il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo il mandato per il bilancio a lungo termine dell’Unione europea, che coprirà gli anni dal 2028 al 2034. La proposta di budget, ancora in fase di definizione, include un aumento del 10% rispetto alle precedenti previsioni. La discussione riguarda le risorse disponibili e le priorità di spesa, mentre le trattative tra le istituzioni continuano per definire i dettagli finali.

? Cosa sapere Il Parlamento europeo approva a Strasburgo il mandato per il bilancio 2028-2034.. La proposta prevede 1.780 miliardi di euro per proteggere difesa, ricerca e agricoltura.. A Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato questo martedì 28 aprile 2026 il mandato per i negoziati sul bilancio 2028-2034, spingendo per un incremento del 10% rispetto alla proposta della Commissione. La sessione plenaria si è protratta per circa trenta minuti a causa dell’elevata quantità di emendamenti presentati, culminando in una votazione che ha 370 deputati favorevoli, 201 contrari e 84 astensioni su un totale di 655 elettori. Con questo passaggio decisivo, l’Eurocamera si prepara ad affrontare il Consiglio per definire la struttura e le cifre del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio UE: il Parlamento spinge per un aumento del 10%

EU BUDGET BATTLE BEGINS Parliament Pushes BIGGER Funds for 2028–2034!

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