Il Parlamento UE dà il primo via libera ad un aumento del 10% delle risorse del Bilancio pluriennale

Il Parlamento europeo ha approvato per la prima volta un aumento del 10% delle risorse del Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2024-2028. La decisione riguarda l'incremento delle risorse finanziarie destinate a vari settori e rappresenta un passo importante nel processo di revisione del bilancio pluriennale dell’Unione europea. La proposta dovrà ora passare alle fasi successive di approvazione e ratifica.

Il Parlamento europeo ha dato il primo via libera ad un aumento del 10% delle risorse del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 20282024. La relazione nella commissione Bilanci del Parlamento europeo con 26 voti a favore, 9 contrari e 5 astensioni e dovrà ora essere sottoposta al voto della prossima sessione plenaria dell’Eurocamera in programma a fine aprile. L’eventuale approvazione della risoluzione alla plenaria del 29 aprile, potrebbe rappresentare il prodromo di uno scontro con gli Stati membri, che invece vorrebbero ridurre la proposta della Commissione di 2.000 miliardi di euro per il periodo 2028-2034. Il dibattito avviene in un...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Parlamento UE dà il primo via libera ad un aumento del 10% delle risorse del Bilancio pluriennale Notizie correlate Si sblocca l’intesa sui dazi, primo via libera del Parlamento Ue all’accordo con gli Usa: «Se Trump sale sopra il 15% salta tutto»Dopo mesi di stallo, è arrivato il primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti,... Via libera del Parlamento Ue a Vujcic vicepresidente della BceIl Parlamento Ue ha confermato la nomina di Boris Vujcic, dal 2012 governatore della Banca nazionale croata e uno dei principali protagonisti del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni in Ungheria, il 77% a favore di restare nell'UE; L’Ungheria sceglie Magyar, sconfitto Orban. L’Europa tira un sospiro di sollievo; Parlamento Ue, un'opera per i bambini ucraini rapiti durante la guerra; La fine della politica dello struzzo per l’Ue?. Il Parlamento UE dà il primo via libera ad un aumento del 10% delle risorse del Bilancio pluriennaleIl Parlamento europeo ha dato il primo via libera ad un aumento del 10% delle risorse del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028/2024. La relazione nella commissione Bilanci del Parlamento europeo ... msn.com Bilancio pluriennale, primo ‘sì del Parlamento UE all’aumento da 200 miliardiLa commissione Bilanci approva l'aumento del 10 per cento alla proposta di bilancio. Il 29 aprile il voto dell'Aula ... eunews.it Accordo tra Bruxelles e Parlamento sulla tutela dell’acciaio europeo contro la concorrenza di Cina e India - facebook.com facebook La commissione @EP_Budgets ha definito la posizione negoziale del Parlamento sul prossimo bilancio a lungo termine dell’UE. 26 + / 9 - / 5 astensioni. Il mandato negoziale del Parlamento europeo sarà adottato entro la fine di aprile in sessione plen x.com