Bilancio UE 2028-2034 Strasburgo chiede un aumento del 10% | mandato approvato con 370 voti favorevoli

Da quotidiano.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento europeo ha approvato il mandato per i negoziati sul Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, con 370 voti favorevoli. La decisione riguarda le trattative con i governi dei Paesi membri per definire il bilancio dell’Unione europea nel prossimo settennio. Strasburgo ha richiesto un aumento del 10% rispetto alla precedente programmazione finanziaria. Ora il passo successivo sono le discussioni con gli altri Stati europei per concordare i dettagli del bilancio.

Il Parlamento europeo ha a dottato il mandato per i negoziati con i governi dei Paesi europei sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 20282024 dell’Unione europea. Al termine di una votazione durata quasi mezz’ora a seguito dell’alto numero di emendamenti, il testo finale ha raccolto 370 voti a favore, 201 contrari e 84 astenuti a fronte di 655 votanti. Con il voto il Parlamento è pronto ad avviare i negoziati con il Consiglio sul regolamento che stabilisce la struttura e le cifre principali per il bilancio 2028-2034. I colloqui potranno iniziare quando il Consiglio avrà concordato la propria posizione. È bene ricordare che regolamento sul bilancio settennale richiede il consenso del Parlamento, a maggioranza assoluta dei deputati, per essere approvato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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