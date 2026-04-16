Il Parlamento europeo ha presentato una proposta per il bilancio pluriennale che copre il periodo dal 2028 al 2034. La Commissione incaricata delle questioni finanziarie ha elaborato questa proposta, che dovrà essere discussa e approvata dalle altre istituzioni europee. La proposta riguarda le risorse finanziarie destinate ai diversi settori di competenza dell’Unione europea nel prossimo futuro.

La Commissione per il bilancio del Parlamento europeo (BUDG) ha avanzato la propria proposta sul bilancio pluriennale 2028-2034. Le proposte avanzate dai deputati puntano a incrementare del 10% il bilancio a lungo termine dell’UE e, parallelamente, a mantenere il rimborso di NextGenerationEu separato da quest’ultimo. Tuttavia, non vi è un pieno accordo tra la Commissione europea e il Parlamento. Il Parlamento europeo avanza proposte: tra queste l’aumento del 10% del bilancio. La proposta mira a distribuire equamente l’aumento del 10% tra le principali priorità politiche del bilancio: piani nazionali, fondi per la competitività, Horizon e Global Europe.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Verso il bilancio 2028-2034: la proposta del Parlamento europeo per investire sul futuro dell’Unione

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