Approvato Dl sicurezza in Senato con 96 voti favorevoli le opposizioni protestano – Il video

Il decreto Sicurezza è stato approvato oggi al Senato con 96 voti favorevoli e 46 contrari. La discussione ha visto alcune proteste da parte delle opposizioni, che hanno manifestato durante la seduta. La legge riguarda le norme sulla sicurezza e la gestione dell’immigrazione, ed è stata sottoposta al voto dopo l’approvazione in Commissione. La decisione finale si è svolta in un clima di tensione tra i diversi gruppi politici presenti in aula.

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 È stato approvato al Senato, con 96 voti favorevoli e 46 contrari, il ddl di conversione del decreto Sicurezza. In Aula la votazione è stata accompagnata da una protesta dei partiti di opposizione che hanno mostrato cartelli con su scritto “Governo Meloni: zero risorse, zero sicurezza”. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadra Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Fine vita, Craxi apre all’opposizione e scuote il dossier bloccato al Senato.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Dl Sicurezza, via libera al Senato con 96 sì: cartelli e proteste dalle opposizioniNovantasei voti favorevoli e 46 contrari: l'Aula del Senato ha dato il via libera al ddl di conversione in legge del dl Sicurezza. Dl Sicurezza, via libera al Senato con 96 sì: ora il passaggio alla CameraL’Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza, approvandolo con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Decreto sicurezza: ok in Senato a emendamenti sui coltelli; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Dl Sicurezza, il Csm approva il parere e accende l’alert sul fermo preventivo: può ampliare la discrezionalità della polizia; In Parlamento. Approvato Dl sicurezza in Senato con 96 voti favorevoli, le opposizioni protestanoÈ stato approvato al Senato, con 96 voti favorevoli e 46 contrari, il ddl di conversione del decreto Sicurezza. In Aula la votazione è stata accompagnata da una protesta dei partiti di opposizione che ... ilgiornale.it Dl Sicurezza, la protesta delle opposizioni al SenatoCon 96 voti favorevoli e 46 contrari, l'Assemblea del Senato ha approvato il ddl di conversione del decreto Sicurezza. Un provvedimento fortemente contestato ... lapresse.it Approvato dall’Assemblea Capitolina l’Albo delle società sportive storiche di Roma Capitale e della Giornata dello Sport Storico, che si celebrerà ogni anno il 12 settembre. Un importante riconoscimento per le realtà sportive che, da decenni, rappresentan facebook L'aula del Senato ha approvato un emendamento unitario della maggioranza, a trazione #FdI, a prima firma del senatore #MarcoLisei, che introduce una circoscrizione della lieve entità sullo #spaccio di strada x.com