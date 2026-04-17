Approvato Dl sicurezza in Senato con 96 voti favorevoli le opposizioni protestano – Il video

Da open.online 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto Sicurezza è stato approvato oggi al Senato con 96 voti favorevoli e 46 contrari. La discussione ha visto alcune proteste da parte delle opposizioni, che hanno manifestato durante la seduta. La legge riguarda le norme sulla sicurezza e la gestione dell’immigrazione, ed è stata sottoposta al voto dopo l’approvazione in Commissione. La decisione finale si è svolta in un clima di tensione tra i diversi gruppi politici presenti in aula.

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 È stato approvato al Senato, con 96 voti favorevoli e 46 contrari, il ddl di conversione del decreto Sicurezza. In Aula la votazione è stata accompagnata da una protesta dei partiti di opposizione che hanno mostrato cartelli con su scritto “Governo Meloni: zero risorse, zero sicurezza”. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadra Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Fine vita, Craxi apre all’opposizione e scuote il dossier bloccato al Senato.🔗 Leggi su Open.online

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