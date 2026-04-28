Bilancio Livorno | balzo record del surplus il Comune vola a 16,7 mln
Il bilancio 2025 del Comune di Livorno mostra un avanzo di 16,7 milioni di euro. Le risorse destinate al settore sociale sono aumentate da 42 a 49 milioni di euro rispetto al 2021. Questa variazione riflette un incremento delle spese in questo settore negli ultimi anni. Il risultato positivo evidenzia una situazione finanziaria in miglioramento rispetto ai periodi precedenti.
? Cosa sapere Il bilancio 2025 di Livorno registra un avanzo di 16,7 milioni di euro.. Le risorse per il sociale salgono a 49 milioni rispetto ai 42 del 2021.. Il bilancio di Livorno per l’anno 2025 si chiude con un avanzo di circa 16,7 milioni di euro, un dato che mercoledì 29 aprile verrà discusso ufficialmente in Consiglio Comunale dopo la presentazione avvenuta questa mattina a Palazzo Comunale. La gestione finanziaria dell’ente ha prodotto disponibilità complessive pari a 186,9 milioni di euro, mostrando una traiettoria di crescita costante rispetto ai periodi precedenti: si passa infatti dai 13,7 milioni registrati nel 2023 ai 14,7 milioni del 2024, fino alla cifra attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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