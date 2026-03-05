Bilancio della Campania 2026 al via l’iter in commissione | priorità a sociale trasporti e cultura

La Commissione Bilancio, Finanze, Demanio e Patrimonio del Consiglio Regionale della Campania si è riunita per avviare l’iter del bilancio 2026. La sessione si è svolta nella sede del Consiglio Regionale e è stata presieduta dal consigliere regionale Corrado Matera. Durante l’incontro sono state discusse le priorità legate a sociale, trasporti e cultura.

Alla seduta ha preso parte anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha illustrato l'impostazione della manovra finanziaria per il prossimo anno. L'incontro rappresenta il primo passaggio di un percorso che porterà alla definizione del bilancio regionale, strumento centrale per orientare le politiche pubbliche e sostenere i servizi destinati ai cittadini.