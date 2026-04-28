Biglietti Napoli-Bologna prezzi e modalità di vendita

A partire dalle 12:00 di mercoledì 29 aprile 2026, saranno disponibili i biglietti per la partita tra la squadra di Napoli e quella di Bologna. L'incontro si terrà lunedì 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. La società ha comunicato le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti, che saranno messi in vendita in quel giorno.

La Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 29 aprile 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Bologna, match che si disputerà lunedì 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.La vendita dei biglietti, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1).🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Biglietti Napoli-Torino, prezzi e modalità di venditaLa Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 febbraio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Torino, sfida valida per... Biglietti Napoli-Cremonese, prezzi e modalità di venditaSono in vendita i biglietti per Napoli-Cremonese, match che si disputerà venerdì 24 aprile alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli-Bologna Primavera | Highlights; Napoli-Bologna di lunedì; La Juventus domina il Bologna e consolida il posto in Champions; Tommaso Paradiso torna in concerto con Palasport 2026 – Scaletta, date e biglietti. Napoli-Bologna, da domani biglietti in vendita: prezzi, modalità d'acquisto e promozioniLa vendita dei biglietti, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card Fan Stadium Card. tuttonapoli.net Biglietti Napoli-Bologna in vendita da domani! Prezzi, sconti under-30 e promozioni disponibiliBiglietti Napoli-Bologna in vendita! Saranno disponibili a partire da mercoledì 29 aprile i biglietti per la partita di Serie A Napoli vs Bologna in programma allo stadio Diego Armando Maradona il pro ... msn.com Napoli vs Bologna: tutto sui biglietti per la sfida al Maradona x.com Salve Vendo 2 biglietti Trenitalia freccia rossa urgentemente per motivi personali Andata e ritorno dal 14 maggio al 18 maggio Per due persone Totale 160€ comprensivo BOLOGNA- NAPOLI - facebook.com facebook