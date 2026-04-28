Biglietti Napoli-Bologna prezzi e modalità di vendita

Da napolitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalle 12:00 di mercoledì 29 aprile 2026, saranno disponibili i biglietti per la partita tra la squadra di Napoli e quella di Bologna. L'incontro si terrà lunedì 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. La società ha comunicato le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti, che saranno messi in vendita in quel giorno.

La Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 29 aprile 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Bologna, match che si disputerà lunedì 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.La vendita dei biglietti, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1).🔗 Leggi su Napolitoday.it

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