Biglietti Napoli-Torino prezzi e modalità di vendita

La Ssc Napoli ha annunciato che i biglietti per la partita contro il Torino saranno disponibili dalle 12:00 di giovedì 19 febbraio 2026. La causa è la richiesta di accesso crescente da parte dei tifosi, che desiderano assistere alla sfida valida per la 28ª giornata di Serie A. La gara si svolgerà allo stadio Diego Armando Maradona l’8 marzo 2026. I biglietti si potranno acquistare online e nei punti vendita autorizzati, limitando l’afflusso di pubblico. La vendita si chiuderà un giorno prima dell’incontro.

La Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 febbraio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Torino, sfida valida per la 28° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend dell'8 marzo 2026 allo stadio Diego Armando Maradona. Si precisa che, la Lega Serie A non ha ancora pubblicato il calendario degli anticipi e posticipi per la giornata di campionato in questione. Pertanto, al momento, sui biglietti verrà genericamente indicato domenica 8 marzo alle ore 15.00, ma l'inizio della gara potrebbe subire variazioni. La vendita dei biglietti si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card "Fan Stadium Card".