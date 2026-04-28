biennale israele contro i non premi

Si suscitano nuove polemiche riguardo alla partecipazione di Russia e Israele alla prossima 61ª Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia. Le discussioni si concentrano sulle presenze di questi paesi in vista dell’apertura imminente della Biennale. La questione ha attirato l’attenzione di diverse parti interessate, sollevando critiche e dibattiti pubblici sul ruolo delle nazioni coinvolte nell’evento.

Nuove polemiche sulle presenze di Russia e Israele alla Biennale di Venezia, in vista dell’imminente apertura della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte. La giuria della stessa sezione dedicata all’arte – la presidente Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi che dopo le proteste Ue hanno scelto di ospitare le loro opere ma di non far partecipare ai premi né Russia né Israele – si è attirata gli strali del ministero degli Esteri israeliano. "Il boicottaggio dell’artista israeliano Belu-Simion Fainaru da parte della Giuria della Biennale di Venezia rappresenta una contaminazione del mondo dell’arte. La...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La Giuria della Biennale Arte 2026 esclude Israele e Russia dai premi. È giusto

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