Biblioteca San Biagio il Pd lancia l’allarme | Padova non può perdere uno scrigno della sua storia

Il Partito Democratico ha espresso preoccupazione riguardo al futuro della Biblioteca San Biagio, evidenziando che si tratta di un patrimonio storico e culturale della città. La Biblioteca Universitaria San Biagio ha svolto un ruolo importante nel corso dei secoli, accogliendo studenti, docenti, studiosi e cittadini. La discussione sull’eventuale perdita o chiusura di questa struttura ha suscitato attenzione tra le forze politiche locali.

La Biblioteca Universitaria San Biagio è una parte della storia culturale della città del Santo, un patrimonio attraversato nei secoli da studenti, docenti, studiosi e cittadini. Per questo il gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale ha presentato una mozione, con primo firmatario.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Gianni Rodari, pubblicato il catalogo della sua biblioteca: uno sguardo sulla formazione e sull’operaÈ stato pubblicato il volume Biblioteca d’autore (Pensa Editore), dedicato al fondo librario appartenuto a Gianni Rodari, oggi conservato dalla... Perché a San Biagio si mangia il pane benedetto? Il santo della gola: storia di un miracoloIl 3 febbraio, giorno di San Biagio, in molte zone d’Italia si rinnova una tradizione semplice e antica: si mangia il pane benedetto, oppure un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Laboratorio con l’autrice Chiara Raineri in biblioteca a Monselice; Da cosa nasce cosa. Dal nero nasce cosa? Spunti e sperimentazioni a partire da Piccola Pantera; Inaugurata la foto-video-biblioteca itinerante, un patrimonio di 1.800 immagini storiche del territorio; Vacri, Concerto di Musica Corale nella Chiesa di San Biagio. San Biagio: il Santo Protettore della Gola Celebrato il 3 FebbraioSan Biagio fu canonizzato per la sua fede incrollabile, il suo martirio e i numerosi miracoli attribuiti a lui. La sua fama di guaritore si diffuse rapidamente, e molti fedeli iniziarono a invocarlo ... quotidiano.net San Biagio: il Santo del 2 febbraio e le sue celebrazioni nel mondoSan Biagio nacque in Armenia e si distinse fin da giovane per la sua fede e il suo impegno nella comunità cristiana. Divenne medico prima di essere consacrato vescovo di Sebaste. Durante le ... quotidiano.net Questa notte è accaduto un fatto straordinario nella Biblioteca M.Donadoni: fata Nella e fata Rosanna hanno letto tantissimi libri con i nostri amici peluche Tra viaggi alla scoperta di nuovi mondi, momenti di gioco e qualche dolce scherzo per le bibliote - facebook.com facebook