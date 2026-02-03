Il 3 febbraio a San Biagio si celebra una tradizione che dura da secoli: mangiare pane benedetto. In molte case italiane si apre un panino, si gusta un pezzo di panettone o si consuma semplicemente del pane che è stato benedetto durante la messa. È un gesto semplice, radicato nella cultura popolare, che ogni anno si ripete senza troppo clamore.

Il 3 febbraio, giorno di San Biagio, in molte zone d’Italia si rinnova una tradizione semplice e antica: si mangia il pane benedetto, oppure un piccolo panino o un pezzo di panettone conservato dalle feste natalizie. Perché San Biagio è considerato il santo protettore della gola? Ecco la storia e le tradizioni del santo. San Biagio di Sebaste: vita, martirio e miracoli. San Biagio, Blasius, venerato il 3 febbraio, è tradizionalmente identificato con Biagio di Sebaste, vissuto tra il III e il IV secolo nell’antica città di Sebaste, in Armenia, nell’area dell’ Asia Minore. Secondo la tradizione, prima di diventare vescovo avrebbe esercitato anche la professione di medico, un dettaglio significativo: la sua figura è infatti legata fin dall’inizio alla cura del corpo e alla compassione verso i malati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché a San Biagio si mangia il pane benedetto? Il santo della gola: storia di un miracolo

Approfondimenti su San Biagio Pane

Questa mattina a Milano è festa di San Biagio e in molti hanno scelto di rispettare la tradizione.

Oggi, 3 febbraio 2026, in molte zone d’Italia si festeggia San Biagio.

Ultime notizie su San Biagio Pane

