A Bibbiena iniziano i lavori di riqualificazione degli spogliatoi della pista di atletica, finanziati attraverso un bando con il parco nazionale. L'intervento riguarda la sistemazione degli spazi destinati agli atleti e alle squadre che utilizzano l'impianto. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento delle strutture sportive locali. I lavori sono stati avviati nei giorni scorsi e si protrarranno nei prossimi mesi.

Arezzo, 28 aprile 2026 – grazie a un bando con il parco nazionale. Bibbiena ha vinto un altro bando da 70 mila euro per la riqualificazione degli spogliatoi della pista di atletica di Bibbiena dal punto di vista energetico, un lavoro che sarà completato tra il 2026 e il 2027. Si tratta di un progetto di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera di Bibbiena che si trova nel contesto dell o stadio Zavagli. “Per tanti ragazzi e ragazze e tanti appassionati di questo sport questa sarà sicuramente una bella notizia. Questi spogliatoi sono a servizio delle tante persone che, fortunatamente e grazie all’impegno di tante associazioni e tanti volontari che ringraziamo, frequentano la pista di atletica a più livelli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bibbiena, si riqualificano gli spogliatoi della pista di atletica

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