Atletica Battocletti e Riva da record al Meeting di Lievin | gli Azzurri volano in pista

Nadia Battocletti e Federico Riva hanno stabilito nuovi record al Meeting di Lievin, portando gli atleti italiani in prima fila nelle gare indoor. La giornata ha visto risultati sorprendenti, con le due promesse dell’atletica che hanno migliorato le proprie prestazioni personali. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico appassionato, pronto ad applaudire ogni progresso. Entrambi si preparano ora per le prossime competizioni di alto livello.

Lievin – Nei giorni di Meeting Internazionali Indoor di Atletica Leggera, l'Italia suona la carica. Lo fa con Nadia Battocletti, Federico Riva e Leonardo Fabbri. I primi due conquistano due primati nazionali (con il podio), il secondo una bella vittoria in pedana. Battocletti si prende il nuovo record italiano a Lievin, in Francia con il tempo di 8:26.44 nei 3000 metri indoor. Un tempo formidabile che l'avvicina al crono europeo. E migliora se stessa Nadia. Rinnova lo stesso record italiano da lei ottenuto lo scorso anno sempre nella competizione transalpina. La campionessa indiscussa del mezzofondo, atleta delle Fiamme Azzurre sfiora anche il limite continentale di soli tre centesimi dalla britannica Laura Muir, 8:26.