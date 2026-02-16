L’Associazione dei tifosi del Cosenza ha criticato il restyling dello stadio Maradona, affermando che i lavori procederanno comunque, anche senza la possibilità di ospitare gli Europei del 2032. La decisione di eliminare la pista d’atletica è già stata presa, per rendere lo stadio più adatto alle partite di calcio. Nel frattempo, il Comune di Napoli sta pianificando i lavori di rinnovamento dello stadio di Fuorigrotta, con l’obiettivo di presentare il progetto alla Figc entro il mese di luglio.

In vista degli Europei 2032, il Comune di Napoli sta lavorando al progetto di riqualificazione dello stadio di Fuorigrotta per poterlo presentare alla Figc entro luglio. L’assessore Edoardo Cosenza ha spiegato in un’intervista alla Web TV Comune di Napoli i punti salienti del restyling che andrà avanti garantendo tutti i posti e senza sospendere le partite. Restyling stadio Maradona. “Noi come motivazione abbiamo la candidatura di Napoli per gli Europei del 2032, ma la questione è più profonda. Bisogna modernizzare il Maradona: il primo obiettivo è avere uno stadio con visibilità migliore. Il primo anello è fuori regole Uefa, è troppo basso e ha una curva di visibilità non ammissibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ass Cosenza sul restyling stadio Maradona: “Faremo i lavori anche senza gli Europei. Via la pista d’atletica”

#Cosenza- Napoli || L’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha parlato dei lavori in corso allo stadio di Fuorigotta.

Il nuovo progetto di riqualificazione dello stadio Maradona di Napoli, che elimina la pista d’atletica, sarà presentato entro luglio alla Uefa e alla Figc.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.