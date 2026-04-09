Milano-Cortina 2026 | lo sport che unisce società e inclusione

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 14 aprile alle 18, presso la sede del Cr2 Sinapsi in via Serio 34 a Cremona, si terrà la presentazione del volume

Martedì 14 aprile, alle ore 18, la sede del Cr2 Sinapsi in via Serio 34 a Cremona ospiterà la presentazione del volume Dentro le Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026. L’evento nasce dalla sinergia tra il Porte Aperte Festival e la fondazione Occhi Azzurri, con l’obiettivo di esplorare l’eredità dei Giochi attraverso una lente che va ben oltre la semplice cronaca sportiva, puntando sulla dimensione umana e sociale. Il volume, curato da Paolo Corvo per la casa editrice Mimesis, raccoglie le riflessioni di un gruppo eterogeneo di esperti composto da sociologi specializzati nello sport, giornalisti e studiosi dedicati all’analisi dell’ospitalità e del turismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Milano Cortina 2026: con Lilly sport e scienza 'oltre i limiti'

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