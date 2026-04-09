Martedì 14 aprile alle 18, presso la sede del Cr2 Sinapsi in via Serio 34 a Cremona, si terrà la presentazione del volume

Martedì 14 aprile, alle ore 18, la sede del Cr2 Sinapsi in via Serio 34 a Cremona ospiterà la presentazione del volume Dentro le Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026. L’evento nasce dalla sinergia tra il Porte Aperte Festival e la fondazione Occhi Azzurri, con l’obiettivo di esplorare l’eredità dei Giochi attraverso una lente che va ben oltre la semplice cronaca sportiva, puntando sulla dimensione umana e sociale. Il volume, curato da Paolo Corvo per la casa editrice Mimesis, raccoglie le riflessioni di un gruppo eterogeneo di esperti composto da sociologi specializzati nello sport, giornalisti e studiosi dedicati all’analisi dell’ospitalità e del turismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano-Cortina 2026: lo sport che unisce società e inclusione

Lo sport che unisce: a Trepuzzi nasce il progetto “Rugby e inclusione”Giovedì 26 marzo, alle ore 18, il Campo Federale di Zona Vittorio diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa che va ben oltre la meta TREPUZZI – Il...

Al Trofeo Classic Lago di Como lo sport si unisce all’inclusioneSi avvicina il 5° Trofeo Classic Lago di Como, secondo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2026, in programma sabato 21 e...

Milano Cortina 2026: con Lilly sport e scienza 'oltre i limiti'

Temi più discussi: Stati Uniti d'America; Milano-Cortina 2026: si chiudono i Giochi Olimpici Invernali; Riconsegnato il Tricolore di Milano Cortina 2026, Mattarella: Pagina indimenticabile di emozioni e successi; Slovacchia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026.

«Lo sport è una scuola di pace»: cosa ha detto il Papa agli atleti di Milano CortinaIl Papa ha ricevuto oggi in Vaticano i partecipanti ai Giochi invernali: «Abbiamo visto non solo corpi in movimento, ma storie che ispirano tanti». Ecco il suo discorso integrale ... avvenire.it

Leone XIV accoglie le stelle di Milano Cortina 2026: Atleti testimoni di un modo onesto e bello di vivereAll’indomani della riconsegna del Tricolore al Presidente della Repubblica al Quirinale e della serata di celebrazione a Casina Valadier, i medagliati e i quarti classificati azzurri dei Giochi ... corrierenazionale.it

CHE GIORNATA PAZZESCA! Ieri è stata una giornata indimenticabile per i medagliati dell’Italia Team di Milano Cortina 2026, prima la riconsegna del Tricolore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi lo straordinario ingresso all’Italia Team G - facebook.com facebook

Le testimonianze degli atleti di Milano-Cortina dopo la visita al dispensario pediatrico Santa Marta, in #Vaticano. Tra loro @FedeBrignone e @FrancyLollo x.com