Berrettini si rilancia verso gli Internazionali | ok l’esordio al Sardegna Open

Matteo Berrettini ha iniziato con successo la sua partecipazione al Sardegna Open, superando il primo turno. La sua presenza in campo rappresenta un passo importante nel suo percorso in questa competizione. Nonostante non sia al massimo delle sue prestazioni, il tennista romano ha dimostrato di saper reagire e di voler conquistare un risultato positivo. La sua partecipazione proseguirà nei prossimi turni del torneo.

Matteo Berrettini ha una grande occasione per tornare a splendere al Sardegna Open: il tennista romano ha superato il primo turno Non è sicuramente il Matteo Berrettini migliore possibile, né quello che vorrebbero tutti i suoi tifosi. Ma ora The Hammer vuole risalire dopo l’ennesimo periodo complicato e con poche prestazioni memorabili. L’italiano è reduce da un torneo di Madrid decisamente deludente, ma non può farsi trovare impreparato in vista degli appuntamenti in Italia. Il romano sta partecipando al Sardegna Open e ha tanta voglia di essere protagonista, anche per avvicinarsi al meglio agli Internazionali, dove proprio non vuole sbagliare.🔗 Leggi su Sportface.it

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