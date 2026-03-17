Prova di prequalificazione agli internazionali d’italia di Roma Manzano non lascia scampo a Mazza e si aggiudica il torneo open al Ct Spezia

Si è conclusa al Circolo Tennis Spezia la prova di prequalificazione agli Internazionali d’Italia di Roma, un torneo nazionale Open maschile. Nella finale, Manzano ha battuto Mazza, conquistando il titolo davanti a un pubblico numeroso. La competizione ha visto i giocatori sfidarsi su campi in terra battuta, con Manzano che ha avuto la meglio nel match decisivo.

Termina davanti ad una bella cornice di pubblico il Torneo nazionale Open maschile valido come prova di prequalificazione ai Campionati Internazionali BNL d’Italia che si è svolto al Circolo Tennis Spezia. Nel singolare maschile Open, con ben 274 iscritti, la vittoria è andata a Juan Cruz Martin Manzano 2.1 (n.637 ATP) del Tennis team Avino di Napoli che si è imposto su Manuel Mazza 2.1 (n.574 ATP) del Tc Crema col punteggio di 6-3, 6-2. Nel doppio maschile Open ha vinto la coppia formata da Matteo Vavassori 2.3 (fratello del Davis men Andrea) e Alessandro Spadola 2.2 entrambi tesserati per il Ct Pinerolo di Torino, superando con un perentorio 6-2, 6-2 la coppia Samuel Zannoni 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prova di prequalificazione agli internazionali d’italia di Roma. Manzano non lascia scampo a Mazza e si aggiudica il torneo open al Ct Spezia Articoli correlati Leggi anche: Tennis. Gli Internazionali d’Italia fanno tappa al Ct Spezia Tutte le strade portano a...Roma. Al Tc Spezia l’Open Nazionale sognando l’arrivo al torneo BnlIl Circolo Tennis Spezia dal 25 febbraio al 5 marzo aprirà le proprie porte al Torneo Nazionale Open maschile valido come prova di prequalificazione... Una raccolta di contenuti su Prova di prequalificazione agli... Discussioni sull' argomento Verso il vivo le prequalificazioni agli Internazionali al Circolo Tennis Spezia; Azzurre vicine al Mondiale Prova super di Zandalasini nel torneo di qualificazione; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; L’SBX di Montafon è di Dusek e Siegenthaler, azzurri out nei quarti. Prova di prequalificazione agli internazionali d’italia di Roma. Manzano non lascia scampo a Mazza e si aggiudica il torneo open al Ct SpeziaTermina davanti ad una bella cornice di pubblico il Torneo nazionale Open maschile valido come prova di prequalificazione ai ... sport.quotidiano.net Anno di prova. Anche voi timorosi della possibilità di non superare l’anno di prova o siete tranquilli - facebook.com facebook Primavera, prova di forza al Viola Park: 1-1 tra #Fiorentina e #Roma, giallorossi in vetta I giallorossi segnano con #Almaviva, il super-gol di Trapani riporta l'equilibrio, fino al rosso di #Seck @sergiocarloni_ #ASRoma #ASRomaPrimavera x.com