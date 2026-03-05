Al torneo ATP di Indian Wells 2026, Shapovalov ha vinto contro Tsitsipas, mentre Monfils si è qualificato passando il turno. Nel frattempo, Berrettini e Bellucci sono stati eliminati, affrontando destini diversi nel corso della manifestazione. La competizione ha preso il via dalla metà bassa del tabellone, segnando l'inizio del primo Masters 1000 della stagione maschile.

Parte dal basso, nel senso che inizia dalla metà bassa del tabellone, il primo Masters 1000 della stagione maschile, quello di Indian Wells. Comincia in California con il Sunshine Double l’avvento di questi tornei che soprattutto nei primi giorni sanno regalare parecchio in termini di match equilibrati, sorprese e quant’altro. Innanzitutto da rimarcare i destini diversi dei due italiani: per Matteo Berrettini una vittoria drammaticamente bella, di sforzo, nonostante i crampi e nonostante tante altre cose. Ritornerà la sfida con Alexander Zverev, e nelle ultime due occasioni il tedesco ha ceduto al romano. Mattia Bellucci, invece, finisce subito il suo cammino pur giocandosela bene con il canadese Gabriel Diallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Indian Wells 2026: Shapovalov batte Tsitsipas, avanza Monfils. Destini opposti per Berrettini e Bellucci

ATP Indian Wells 2026, Mattia Bellucci piegato in due set da Gabriel DialloMattia Bellucci viene eliminato all’esordio nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells: in California (Stati Uniti), l’azzurro cede al canadese Gabriel...

Berrettini-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione.

Altri aggiornamenti su Indian Wells.

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Alcaraz-Djokovic dallo stesso lato a Indian Wells: il tabellone; Atp Indian Wells, oggi il sorteggio con 7 italiani: la GUIDA; Atp Indian Wells 2026, sorteggiato il tabellone: con chi giocano Sinner e Alcaraz.

ATP Indian Wells 2026, Mattia Bellucci piegato in due set da Gabriel DialloMattia Bellucci viene eliminato all'esordio nell'ATP Masters 1000 di Indian Wells: in California (Stati Uniti), l'azzurro cede al canadese Gabriel Diallo, ... oasport.it

ATP Indian Wells, Djokovic: Perché smettere finché ho la qualità? Sono ancora n.3 al mondoDjokovic, Tennis - Interviste | Il serbo: Penso Serena Williams tornerà. Non ne ho certezza, ma dovessi scegliere una data direi Wimbledon. Ho svolto la miglior preparazione degli ultimi quattro anni ... ubitennis.com

Emyli in Paris No Emyli con Jas a Indian Wells Jasmine Paolini con Lily JCollins jasmine_paolini ig - facebook.com facebook

Gli italiani in campo oggi al primo turno di Indian Wells: Berrettini vs. Mannarino secondo match dopo le 22 italiane (circa mezzanotte) Bellucci vs. Diallo secondo match dopo le 20 italiane (circa le 22) x.com