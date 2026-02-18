Basket Coppa Italia 2026 | Milano fatica ma batte Trieste e va in semifinale

Milano ha conquistato la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia 2026 di basket dopo una vittoria difficile contro Trieste. La squadra lombarda ha sofferto molto, specialmente nel secondo tempo, prima di riuscire a prevalere con un punteggio di 78-72. La gara si è svolta a Torino, dove i giocatori hanno lottato fino all’ultimo minuto. Ora, i milanesi si preparano per affrontare Brescia, che ha superato la sua partita con successo. La sfida tra le due big si terrà tra pochi giorni.

Sarà Brescia-Milano la prima semifinale della Coppa Italia 2026 di basket che si sta giocando a Torino. All'Inalpi Arena di Torino, infatti, si è appena concluso il secondo quarto di finale che vedeva l'Olimpia sfidare Trieste per un posto tra le 4 regine del trofeo nazionale. Match equilibratissimo, dove protagonisti sono Shields da un lato e Ramsey dall'altro, ma sono i rimbalzi offensivi e la difesa alla fine a decidere i giochi. Parte forte Trieste nei primissimi minuti, con le triple di Ruzzier e Uthoff che firmano il primo parziale di 8-2 per i friulani. Ma Milano reagisce subito, sale in cattedra Shields con una giocata da tre punti e una tripla per il parziale che vale il 10-8 per l'Olimpia.