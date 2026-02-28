Lidia Macchi una vita strappata al futuro | la lettera della sorella nel giorno del 60° compleanno

Il 28 febbraio 2026, a Varese, Stefania ha scritto una lettera alla sorella Lidia, scomparsa anni fa. La sorella ha ricordato il suo 60° compleanno, mentre il suo messaggio rivolge parole di ricordo e affetto alla sorella che non c’è più. La lettera è stata condivisa nel giorno che avrebbe segnato il suo nuovo anno di vita.

Varese, 28 febbraio 2026 – Una sorella scrive alla sorella che non c’è più per il compleanno. Stefania scrive a Lidia. Dolore, rimpianto, amore. Lidia Macchi avrebbe sessant’anni oggi se la sua vita ricca di promesse non fosse stata lacerata da 29 coltellate la sera del 5 gennaio 1987. Lidia non ha ancora 21 anni, li compirà il 28 febbraio. Vive a Varese, a Casbeno, coi genitori, Giorgio e Paola, e due fratelli, Stefania di diciotto anni, Alberto di dieci mesi. Al secondo anno di Giurisprudenza alla Cattolica, è capo scout, militante di Comunione e liberazione, in corrispondenza epistolare con il fondatore don Giussani. L’ultimo giorno La vigilia dell’Epifania del 1987 è un lunedì piovoso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il mistero di Lidia Macchi e la battaglia legale sul risarcimento a Stefano Binda: quanto “costano” i 1.286 giorni in carcere?Varese – La nuova udienza è stata l'ennesimo atto di una storia infinita, che si allungherà ancora con una nuova udienza il 2 luglio.

Il mistero di Lidia Macchi e la battaglia legale sul risarcimento a Stefano Binda: quanto costano i 1.286 giorni in carcere?La storia infinita del risarcimento per ingiusta detenzione a Stefano Binda, assolto dall’accusa di omicidio della ragazza trucidata con 29 coltellate la sera del 5 gennaio del 1987, nella zona di Cit ... ilgiorno.it

Caso Macchi: Binda, non ho ucciso LidiaNon c'entro nulla con l'omicidio, non ho ucciso io Lidia, non ho inquinato le prove né potrei farlo. Così Stefano Binda, che si trova in carcere dallo scorso 15 gennaio per l'omicidio della ... ansa.it