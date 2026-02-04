Violenza in centro | colpito alla testa con una bottiglia rotta dopo una lite un arresto

Nella notte di ieri, in pieno centro, una lite tra due persone è finita con un’aggressione violenta. Un uomo di origine algerina è stato colpito alla testa con un coccio di bottiglia durante una colluttazione. La polizia è intervenuta e ha arrestato uno dei coinvolti.

La vittima, un uomo di origine algerina, è rimasta ferita al termine di una colluttazione. L’aggressore, italiano e senza fissa dimora, è stato identificato grazie alle telecamere Una lite degenerata in pochi istanti in una violenta aggressione. È successo nella notte di ieri in via Gramsci, dove un uomo di origine algerina è stato colpito alla testa con il coccio di una bottiglia al termine di una colluttazione. La vittima è rimasta a terra sanguinante ed è stata soccorsa dal personale del 118. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’aggressore, un cittadino italiano, avrebbe afferrato una bottiglia in vetro, l’avrebbe infranta e, dopo averne nascosto un frammento, avrebbe colpito l’uomo alla testa.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Via Gramsci

A Imperia, un capotreno di Trenitalia è stato ferito mentre cercava di calmare una rissa a bordo di un treno Intercity, venendo colpito con una bottiglia rotta.

Ultime notizie su Via Gramsci

