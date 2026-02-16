Sorprende i ladri in casa | minacciato con un piede di porco

Un uomo di Civitanova Marche ha sorpreso i ladri nella sua casa e ha reagito minacciando uno di loro con un piede di porco. Quando ha visto i malviventi che rovistavano tra le sue cose, ha deciso di intervenire e ha puntato l’arma rudimentale contro uno di loro, bloccandolo temporaneamente. Il fatto si è verificato nella serata di giovedì, lasciando i vicini sorpresi dalla reazione immediata dell’uomo.

Civitanova Marche (Macerata), 16 febbraio 2026 – Entra nella sua villetta e trova i ladri che rovistano: uno aveva in mano un piede di porco, si rivolge verso di lui e lo minaccia. Sono stati veri e propri momenti di terrore quelli vissuti da un uomo che vive con la sua famiglia in una abitazione a più piani in zona Villa Eugenia, in zona San Marone a Civitanova. Ladro scavalca recinzione nella fuga e cade: fermato dalla polizia e trasportato all'ospedale Tutto è accaduto nella tarda mattinata dell'altro ieri, in pieno giorno. Erano circa le 11.30 quando l'uomo è rientrato a casa e, ancora prima di entrare, ha notato il portone socchiuso e il cane, di piccola taglia, che si trovava fuori dall'abitazione.