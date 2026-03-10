Due uomini sono fuggiti a piedi dopo aver tentato di entrare in un negozio nel centro di Nocera Inferiore. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio, quando i ladri hanno usato un piede di porco per forzare la porta. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le ricerche. La fuga dei sospetti ha creato scompiglio tra i residenti e le attività commerciali.

Una domenica di marzo a Nocera Inferiore si è trasformata in uno scenario di tensione urbana quando due individui hanno tentato un’effrazione in pieno centro cittadino. L’episodio, avvenuto lungo via Roma, ha i malviventi armati di piede di porco forzare il cancello e scassinare la porta d’ingresso, ma l’allarme attivato ha costretto alla fuga immediata prima dell’arrivo dei Carabinieri. La dinamica descritta evidenzia una strategia criminale precisa: dopo aver superato la barriera esterna, i due aggressori hanno concentrato gli sforzi sull’accesso all’abitazione principale. Nonostante i ripetuti tentativi di apertura forzata, il sistema di sicurezza della proprietà ha funzionato come previsto, emettendo un segnale sonoro che ha messo in fuga i colpevoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nocera: due ladri in fuga dopo scasso con piede di porco

Articoli correlati

Sorprende i ladri in casa: minacciato con un piede di porcoCivitanova Marche (Macerata), 16 febbraio 2026 – Entra nella sua villetta e trova i ladri che rovistano: uno aveva in mano un piede di porco, si...

Orsogna, rientrano a casa e trovano i ladri davanti alla porta: minacciati con un piede di porcoI malviventi, vestiti di nero e con il volto coperto, erano ancora all’interno dell’abitazione.

Approfondimenti e contenuti su Nocera due ladri in fuga dopo scasso...

Temi più discussi: Ladri in azione, lo scatto è virale: rubata una cassaforte; Sarno, rubano gioielli in un villino: scoperti dal vicino di casa; L'imprenditore Franco Vitolo ucciso nel Salernitano, poche ore dopo il funerale i ladri rubano nella villa dell'omicidio, sotto sequestro; Furto fallito in pieno centro, allarme costringe i ladri alla fuga.

Irruzione in casa a Sarno, condannati due ladri: arrestati in flagranza dai carabinieriIl Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato due imputati a 2 anni e 2 mesi e a 1 anno e 5 mesi di reclusione. agro24.it

Ladri in convento messi in fuga dai fratiLadri in convento messi in fuga dai frati. E’ successo a Nocera Umbra nella struttura religiosa dei carmelitani presa di mira da due giovani, poi localizzati e denunciati per tentato furto. In base a ... umbria24.it

Nell’atelier “blu” dell’artista Antonio Nocera al Vomero è stata presentata Mammèla progetto di fine catering dei Piccirillo ovvero La Masardona (…la famosa pizza fritta), che omaggia la cucina domestica di nonna Carmela. Ideato da Salvatore Piccirillo, il form - facebook.com facebook