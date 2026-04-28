Berchidda | nasce lo sportello per sbloccare i fondi europei

A Berchidda è stato aperto ufficialmente lo sportello Informabandi presso l'ufficio servizi demografici. La struttura è attiva da oggi e si occupa di fornire assistenza per l'accesso e la gestione dei fondi europei. L'apertura mira a supportare cittadini e imprese nella presentazione di domande e pratiche legate ai finanziamenti comunitari. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli operativi o sui tempi di funzionamento dello sportello.

? Cosa sapere A Berchidda operativo da oggi lo sportello Informabandi presso l'ufficio servizi demografici.. Il servizio assiste imprese e cittadini nell'accesso ai finanziamenti europei per lo sviluppo.. A Berchidda, presso l’ufficio dei servizi demografici al piano terra del Municipio, è operativo da oggi il nuovo sportello Informabandi per orientare imprese e cittadini verso i finanziamenti europei. L’amministrazione comunale ha deciso di attivare un punto di riferimento fisico per facilitare la consultazione delle misure di sostegno e lo sviluppo locale. Il servizio non si limita alla semplice esposizione dei dati, ma punta a fornire un’assistenza concreta nella ricerca delle opportunità più adatte alle necessità specifiche di chi si rivolge allo sportello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berchidda: nasce lo sportello per sbloccare i fondi europei Notizie correlate Turismo lento a Castronno: nasce lo sportello per i camminiOgni lunedì pomeriggio, tra le ore 15:00 e le 18:00, gli spazi di Materia in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro Castronno si trasformano nel punto... Dalle controversie allo stalking, nasce lo Sportello legale per i cittadiniPrenderà il via mercoledì 4 marzo il nuovo “Sportello legale” del Comune di Assago, un servizio pensato per offrire ai cittadini di Assago un punto...