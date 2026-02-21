Dalle controversie allo stalking nasce lo Sportello legale per i cittadini

Il Comune di Assago apre uno Sportello legale per i cittadini, in risposta alle numerose controversie e casi di stalking segnalati negli ultimi mesi. Il servizio, che partirà mercoledì 4 marzo, offrirà consulenze gratuite e pratiche per chi ha bisogno di assistenza legale. L’obiettivo è aiutare le persone a capire meglio i propri diritti e trovare risposte rapide. Lo sportello sarà aperto presso la sede comunale e sarà facilmente accessibile.

Prenderà il via mercoledì 4 marzo il nuovo "Sportello legale" del Comune di Assago, un servizio pensato per offrire ai cittadini di Assago un punto di riferimento gratuito e qualificato in materia giuridica, agevolando l'accesso alle informazioni relative al sistema giustizia. Il servizio sarà attivo due mercoledì al mese e sarà accessibile esclusivamente su appuntamento, da richiedere scrivendo all'indirizzo e-mail: [email protected]. Lo Sportello legale nasce con l'obiettivo di fornire orientamento e informazioni chiare su costi, tempi e modalità di accesso alla giustizia. Durante i colloqui sarà possibile effettuare un esame preliminare del caso e ricevere indicazioni sul percorso legale più adeguato da intraprendere, nonché sugli adempimenti necessari per avviare un'eventuale azione giudiziaria.