A Castronno è stato inaugurato uno sportello dedicato al turismo lento, incentrato sui cammini. Ogni lunedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00, gli spazi di Materia, situati in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro Castronno, diventano un punto di riferimento per le persone interessate a organizzare viaggi a piedi. L’iniziativa mira a offrire supporto e informazioni a chi intende esplorare percorsi a piedi nella zona.

Ogni lunedì pomeriggio, tra le ore 15:00 e le 18:00, gli spazi di Materia in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro Castronno si trasformano nel punto di riferimento per chiunque desideri pianificare un viaggio a piedi. Grazie alla collaborazione con Adžaip di Spiritual Tour, tour operator specializzato in itinerari pedonali, è attivo uno sportello dedicato ai cammini, pensato per offrire consulenze pratiche, suggerimenti sulle rotte da percorrere e supporto nell’organizzazione dei viaggi. L’attività rimarrà garantita ogni settimana, fatta eccezione per i lunedì 27 aprile e 1 giugno, date in cui lo sportello resterà chiuso. Dall’esperienza sul campo alla consulenza strategica per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo lento a Castronno: nasce lo sportello per i cammini

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