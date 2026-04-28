Benzina a 1,738€ | scatta il quinto aumento dopo lo stallo USA-Iran

Dopo il quinto aumento registrato negli ultimi giorni, il prezzo della benzina self service ha raggiunto 1,738 euro al litro. Lo sviluppo si verifica in un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Iran, che ha portato il prezzo del greggio sopra i 100 dollari al barile. La decisione di aumentare i prezzi dei carburanti è legata alle variazioni sul mercato internazionale del petrolio.

? Cosa sapere Benzina self service a 1,738 euro dopo il quinto aumento post stallo USA-Iran.. Il greggio sopra i 100 dollari al barile spinge i prezzi dei carburanti.. La benzina self service sulla rete stradale tocca i 1,738 euro al litro con un incremento di 2 millesimi rispetto a venerdì, segnando la fine di una tregua durata dieci giorni dopo il ritorno del greggio sopra i 100 dollari al barile. Il mercato dei carburanti ha subito una brusca accelerazione questa mattina, spinta dallo stallo diplomatico che continua a paralizzare i rapporti tra Stati Uniti e Iran. Questo scenario geopolitico ha provocato il quinto aumento consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, colpendo direttamente le tasche di chi deve fare il pieno per gli spostamenti quotidiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benzina a 1,738€: scatta il quinto aumento dopo lo stallo USA-Iran Notizie correlate Leggi anche: Iran-Usa: nuova proposta per sbloccare lo stallo e riaprire lo Stretto di Hormuz USA-Iran: stallo diplomatico e lo scontro tra Trump e il PapaIl martedì sera di Rete 4 si prepara a una maratona di approfondimenti internazionali e tensioni diplomatiche, con Bianca Berlinguer che guida il...