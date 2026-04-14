Nella serata di martedì, Rete 4 trasmetterà una maratona dedicata alle tensioni tra USA e Iran, con approfondimenti sui recenti sviluppi diplomatici. La conduttrice Bianca Berlinguer presenterà la puntata di È Sempre Cartabianca, incentrata sulle questioni internazionali e sullo scontro tra l’amministrazione americana e le autorità ecclesiastiche riguardo alle recenti dichiarazioni e posizioni di Trump e del Papa.

Il martedì sera di Rete 4 si prepara a una maratona di approfondimenti internazionali e tensioni diplomatiche, con Bianca Berlinguer che guida il consueto appuntamento di È Sempre Cartabianca. La puntata del 14 aprile 2026 metterà sotto la lente d’ingrandimento un globale in fermento, spaziando dal difficile dialogo tra Washington e Teheran fino alle radicali trasformazioni politiche nel cuore dell’Europa orientale. Scontro a porte chiuse tra Stati Uniti e Iran dopo il cessate il fuoco. Le luci del palcoscenico televisivo si accenderanno su un fronte geopolitico estremamente delicato: i primi tentativi di mediazione tra gli USA e l’Iran. Nonostante la tregua sia stata formalmente stabilita, le ultime notizie indicano che i colloqui appena conclusi non hanno portato alla firma di un accordo concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA-Iran: stallo diplomatico e lo scontro tra Trump e il Papa

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Iran, USA a un bivio: Trump valuta l’opzione militare tra stallo diplomatico e rischio escalation nel Golfo Persico.Golfo in Allarme: Tensioni al Massimo, Trump Valuta un Intervento Militare in Iran La situazione nel Golfo Persico è giunta a un punto critico.

La resa dei conti tra Usa e Iran, lo stallo della trattativa e le manovre di caccia e navi. Axios: «Ecco le prove dell’attacco vicino: Trump è stufo»Malgrado gli annunci ufficiali, non ci sono prove che una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran sia all’orizzonte.