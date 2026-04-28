Benevento | uffici demografici chiusi il 29 aprile turno extra martedì

Gli uffici demografici di Benevento rimarranno chiusi mercoledì 29 aprile per un corso di aggiornamento del personale. Per garantire i servizi necessari, è previsto un turno extra martedì, prima della chiusura. Questa modifica riguarda le attività di rilascio di documenti e altre pratiche amministrative gestite dagli uffici. I cittadini sono invitati a pianificare di conseguenza le proprie richieste.

? Cosa sapere Uffici demografici di Benevento chiusi mercoledì 29 aprile per corso di aggiornamento personale.. Apertura straordinaria martedì 28 aprile con due fasce orarie per gestire le pratiche.. Gli uffici dei Servizi Demografici di Benevento resteranno chiusi al pubblico mercoledì 29 aprile per permettere al personale di Anagrafe, Elettorale e Toponomastica di partecipare a un corso di aggiornamento professionale. La decisione amministrativa, che riguarda i principali settori legati ai servizi anagrafici della città, ha già innescato una riorganizzazione degli orari per evitare disagi eccessivi ai cittadini. Per compensare la sospensione delle attività previste per la giornata di mercoledì, l’amministrazione ha disposto un turno di apertura straordinario proprio nella giornata di martedì 28 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento: uffici demografici chiusi il 29 aprile, turno extra martedì Notizie correlate Benevento, il 29 aprile gli uffici dei Servizi Demografici saranno chiusi al pubblicoMercoledì 29 aprile gli uffici dei Servizi Demografici (Anagrafe, Elettorale, Toponomastica) saranno chiusi al pubblico per la partecipazione del... Gli uffici della divisione di polizia amministrativa e sociale saranno chiusi il 17 aprileNella mattinata del prossimo venerdì 17 aprile, gli uffici della divisione di polizia amministrativa e sociale, posti nella nuova sede della questura... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Benevento, mercoledì gli uffici dei Servizi Demografici saranno chiusi al pubblico; Gazzetta di Benevento; Mercoledì 20 aprile uffici Servizi Demografici chiusi al pubblico; Benevento il 29 aprile gli uffici dei Servizi Demografici saranno chiusi al pubblico. Benevento, mercoledì gli uffici dei Servizi Demografici saranno chiusi al pubblicoMercoledì 29 aprile gli uffici dei Servizi Demografici (Anagrafe, Elettorale, Toponomastica) saranno chiusi al pubblico per la partecipazione del personale a un corso di aggiornamento. Pertanto, gli u ... ntr24.tv Aggiornamenti software. Chiusi gli uffici del servizio demograficoGli uffici del servizio demografico del Comune saranno chiusi al pubblico per aggiornamenti software. Saranno sospesi anche i servizi online. Potranno verificarsi disservizi su tributi, sociale, Sit, ... lanazione.it Il tecnico della squadra reggina analizza il ko senza fare sconti: «Dominio a rimbalzo e tiri liberi, dati che dobbiamo analizzare. Ora inizia la post-season a Benevento e sarà un'altra storia» - facebook.com facebook