Gli uffici della divisione di polizia amministrativa e sociale saranno chiusi il 17 aprile
Nella mattinata di venerdì 17 aprile, gli uffici della divisione di polizia amministrativa e sociale situati nella nuova sede della questura di Catania, in viale Ulisse 8, non saranno accessibili al pubblico. La chiusura riguarda solo quella mattina e riguarda le attività di sportello e assistenza. La ripresa dei servizi è prevista per il giorno successivo, 18 aprile.
Nella mattinata del prossimo venerdì 17 aprile, gli uffici della divisione di polizia amministrativa e sociale, posti nella nuova sede della questura di Catania, in viale Ulisse 8, rimarranno chiusi al pubblico. Per i casi di urgenza sarà possibile recarsi nei commissariati sezionali e distaccati.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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