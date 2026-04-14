Gli uffici della divisione di polizia amministrativa e sociale saranno chiusi il 17 aprile

Nella mattinata di venerdì 17 aprile, gli uffici della divisione di polizia amministrativa e sociale situati nella nuova sede della questura di Catania, in viale Ulisse 8, non saranno accessibili al pubblico. La chiusura riguarda solo quella mattina e riguarda le attività di sportello e assistenza. La ripresa dei servizi è prevista per il giorno successivo, 18 aprile.