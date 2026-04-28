Benevento Mastella blocca il caos | bus garantiti per 30 giorni

Il sindaco di Benevento ha deciso di affidare a Trotta Bus Services la gestione del servizio di trasporto pubblico locale per un periodo di trenta giorni. La decisione è stata presa per evitare interruzioni e garantire la continuità del servizio durante un periodo di criticità. La misura è stata comunicata ufficialmente e prevede che l'azienda continuerà a operare sotto la supervisione dell'amministrazione comunale fino a nuove disposizioni.

?? Cosa sapere Mastella impone alla Trotta Bus Services la gestione del trasporto a Benevento per 30 giorni. L'ordinanza garantisce la mobilità in attesa del subentro operativo di Air Campania. Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un'ordinanza d'urgenza per imporre alla Trotta Bus Services di garantire il trasporto pubblico a Benevento per altri 30 giorni, partendo dal primo maggio 2026, per evitare il blocco totale della mobilità cittadina. La decisione arriva dopo mesi di stallo tra l'a .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, Mastella blocca il caos: bus garantiti per 30 giorni Notizie correlate Mastella diffida Trotta Bus: entro tre giorni deve inviare documentazione alla subentrante AirIl Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inoltrato la nota di diffida, redatta in via ufficiale dall’Avvocatura del Comune, all’indirizzo di... Leggi anche: A19, Enna: 30 giorni di caos, incidenti e code. Urge rifare il tratto Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Aree interne e spopolamento: Governo incontra Sannio, appello di Mastella VIDEO; Anniversario delitto Delcogliano-Iermano, Mastella depone omaggio floreale alla stele in Villa. Terrorismo: Benevento ricorda uccisione assessore Delcogliano e autistaBENEVENTO, 27 APR - Il 27 aprile del 1982, a Napoli, in un agguato terroristico perpetrato dalle Brigate Rosse persero la vita l'assessore regionale Raffaele Delcogliano e il suo amico e autista Aldo ... ansa.it Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per concussione: stava intascando 4mila euro in contantiRoma, 24 apr. (Adnkronos) - Il magnifico rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha portato a termine una missione strategica negli Stati Uniti in occasione della presentazione ... ilfattoquotidiano.it Ieri è stata una giornata particolarmente significativa per il Coordinamento di Libera Benevento, il 27 Aprile è stato il quarantaquattresimo anniversario dell'uccisione di Delcogliano-Iermano e il Decennale del premio artistico-letterario dedicato a loro. La matti - facebook.com facebook Il #Benevento dopo la promozione in Serie B potrebbe puntellare l’apparato dirigenziale: idea Ciro #Polito, reduce da un super biennio col Catanzaro. #calciomercato x.com