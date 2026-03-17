Il sindaco di Benevento ha inviato una diffida ufficiale a Trotta Bus, chiedendo di inviare entro tre giorni tutta la documentazione richiesta alla società subentrante Air. La nota, redatta dall’Avvocatura del Comune, rappresenta un atto formale volto a sollecitare il rispetto delle scadenze previste. Nessuna ulteriore comunicazione o dettaglio sulle motivazioni di questa richiesta è stata resa nota.

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inoltrato la nota di diffida, redatta in via ufficiale dall’Avvocatura del Comune, all’indirizzo di Trotta bus. Oggetto dell’atto il mancato riscontro nei termini indicati del 20 febbraio 2026 della documentazione, contenente i dati e le informazioni necessarie e propedeutiche a perfezionare il subentro effettivo nella esecuzione del servizio trasporto pubblico urbano alla subentrante AIR Campania. Tale omissione di fatto impedisce l’affidamento del servizio di TPL urbano per il Comune di Benevento alla subentrante Air. Regione, Bilancio in discussione: pioggia di emendamenti, oltre 500 modifiche per. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella diffida Trotta Bus: entro tre giorni deve inviare documentazione alla subentrante Air

Articoli correlati

Trasporto pubblico, ordinanza urgente di Mastella: Trotta Bus obbligata a garantire il servizio per altri 90 giorniTempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per evitare l’interruzione del...

Trotta Bus, appello dei sindacati al Comune: “Basta aspettare, serve affidamento temporaneo all’Air”“Il Comune deve ritirare questo contratto e fare un affidamento temporaneo all’Air”.

Una selezione di notizie su Mastella diffida Trotta Bus entro tre...

pronto il nuovo piano linee per i busUn matrimonio destinato a durare ancora a lungo. Il binomio Comune-Trotta Bus avrà un seguito oltre il 31 dicembre 2019. Si viaggia a tappe spedite verso il prolungamento del rapporto che lega l'ente ... ilmattino.it

Benevento, precettata la Trotta fino al subentro di AirBus, il Comune precetta Trotta. Il gestore del trasporto pubblico locale non potrà lasciare la città il 31 dicembre, contrariamente a quanto annunciato con la lettera inviata in municipio quattro ... ilmattino.it