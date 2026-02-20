A19 Enna | 30 giorni di caos incidenti e code Urge rifare il tratto

L’autostrada A19 a Enna ha vissuto un mese di disagi, con numerosi incidenti e lunghi ingorghi. L’ultimo scontro tra un camion e un furgone ha causato una pesante paralisi del traffico, bloccando la carreggiata per ore. Le autorità hanno annunciato la necessità di interventi di ristrutturazione per garantire maggiore sicurezza e fluidità. La situazione ha causato disagi a tanti automobilisti, costretti a lunghe attese e deviazioni forzate. La decisione di intervenire sulla tratta coinvolta si fa sempre più urgente.

A19, Enna: Scontro tra mezzi pesanti e traffico in tilt, un'arteria siciliana sotto pressione. Un incidente che ha coinvolto un autoarticolato e un furgone ha paralizzato il traffico sull'autostrada A19, nel tratto che interessa la provincia di Enna. La collisione, avvenuta ieri, ha causato forti rallentamenti e ha portato all'istituzione di un senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità. L'evento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza di un'arteria cruciale Un Punto Critico: Il Chilometro 116,900 e le Complicazioni del Traffico.