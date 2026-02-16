Parodi e Lodigiani si sono ritrovate insieme in televisione dopo mesi di distanza a causa di tensioni tra di loro. Sono apparse di nuovo affiatate durante la trasmissione

Sembrava che tra loro fosse calato il gelo. Invece, a sorpresa, Affari tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte le ha riportate fianco a fianco davanti al pubblico. Protagoniste della serata Benedetta Parodi e Brenda Lodigiani, insieme nello stesso studio dopo mesi di silenzi e frecciatine social che avevano fatto pensare a un addio tutt’altro che sereno. Il cambio alla guida di Bake Off Italia. Tutto era iniziato con l’annuncio che aveva spiazzato i fan di Bake Off Italia. La Lodigiani era stata scelta come nuova conduttrice del talent di Real Time, prendendo il posto della Parodi, volto storico del programma fin dalla prima edizione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Parodi e Lodigiani di nuovo fianco a fianco in TV dopo il cambio a Bake Off

Benedetta Parodi e Brenda Lodigiani sono apparse insieme in televisione dopo aver avuto un confronto a Bake Off.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato il Seoul National Cemetery, il principale luogo di commemorazione nazionale a Seul.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.