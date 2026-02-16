Parodi-Lodigiani insieme in TV dopo la sostituzione a Bake Off

Benedetta Parodi e Brenda Lodigiani sono apparse insieme in televisione dopo aver avuto un confronto a Bake Off. La loro presenza nello speciale di Affari tuoi ha sorpreso molti, dato che si pensava ci fosse tensione tra le due. Durante lo show, le due conduttrici hanno condiviso momenti di scena, dimostrando un’inedita complicità davanti alle telecamere.

Sembrava tirasse una brutta aria tra le due. Ed invece, nello speciale Affari tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte, Benedetta Parodi e Brenda Lodigiani hanno condiviso la scena in TV. Solo qualche mese fa la comica era stata scelta per guidare Bake Off Italia, sostituendo così la sua storica padrona di casa. I motivi ufficiali stavano tutti nel nuovo progetto della Parodi, L'amore è cieco, in coppia col marito su Netflix. O, guardando da un'altra prospettiva, proprio questi motivi hanno determinato la volontà di un cambio della guardia nel talent di Real Time. Ed in effetti, al cambio di guardia, non era seguito il tradizionale "in bocca al lupo" che si fa quando i divorzi sono pacifici.