Belve streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata 28 aprile 2026

Stasera, martedì 28 aprile 2026, alle 21,20, su Rai 2 viene trasmessa la quarta puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione è disponibile anche in streaming, ma non sono state comunicate dettagli specifici su piattaforme alternative o modalità di visione. La puntata fa parte della nuova edizione del 2026.

Questa sera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Belve, la nuova edizione (2026) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Tpi.it

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