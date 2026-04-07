Belve streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata 7 aprile 2026
Stasera, alle ore 21,20, su Rai 2, va in onda la prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione sarà disponibile in diretta tv e in streaming, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire l’intera puntata attraverso vari canali di visione. La puntata introduttiva di questa edizione è programmata per il 7 aprile 2026.
Questa sera, 7 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve, la nuova edizione (2026) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Tpi.it
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