Belve streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata 14 aprile 2026

Stasera, 14 aprile 2026, alle 21:20, su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione può essere seguita anche in streaming attraverso il servizio ufficiale della Rai. La prima puntata è stata trasmessa la settimana scorsa e ha visto la partecipazione di vari ospiti. La seconda puntata proseguirà con nuovi interventi e interviste previste per questa sera.

Questa sera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, la nuova edizione (2026) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Belve streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata, 14 aprile 2026 Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a Verissimo: Non voglio morire troppo tardi Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 7 aprile 2026Questa sera, 7 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve, la nuova edizione (2026) del programma ideato e condotto da... Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataScherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la seconda...