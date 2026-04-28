Belve stasera l’ultima puntata | ospiti orari e anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera torna 'Belve'. L'appuntamento di oggi, martedì 28 aprile, è l'ultimo della stagione su Raidue, prima dell'inizio di 'Belve Crime'. I tre nuovi ospiti a rispondere alle domande di Francesca Fagnani sono i cantanti Sal Da Vinci e Romina Power e la conduttrice e showgirl Elena Santarelli. Romina Power si lascia andare a un racconto inedito della sua vita da adolescente, prima di conoscere Al Bano: le esperienze lisergiche nella Londra anni Settanta, l'infanzia nei collegi, le serate a base di Lsd e una notte a Roma in compagnia di Keith Richards. "Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria", dice Power con un sorriso, raccontando anche di quella volta che sua madre mise Lsd nel tè del re Hussein di Giordania.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Anteprima Belve - Stefania Sandrelli: “Con Gino Paoli amore a San Pietro” - 02/12/2025

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Martedì 28 aprile torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20. Tra gli ospiti della puntata Romina Power, in un’intervista inedita, profonda - facebook.com facebook

Romina Power a Belve: «Ho provato l'Lsd ma non ricordo nulla. Ylenia Sempre con me» x.com