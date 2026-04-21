Belve oggi la terza puntata | ospiti orari e anticipazioni

(Adnkronos) – Terza puntata della nuova stagione di 'Belve'. Oggi, martedì 21 aprile, torna il programma cult di Francesca Fagnani e i suoi tre ospiti saranno Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva Torna. Nei suoi consueti faccia a faccia, la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

I fuori onda della terza puntata - Belve 18/11/2025

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“Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Mi sentivo in pericolo”. Brigitte Nielsen è la protagonista della prossima puntata di Belve. L’attrice racconta il matrimonio con Stallone e ne parla malissimo - facebook.com facebook

“Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera…” le parole di Brigitte Nielsen a #Belve! Siamo in onda ogni martedì ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay! @francescafagnan x.com