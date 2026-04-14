Belve oggi la seconda puntata | ospiti orari e anticipazioni

(Adnkronos) – Seconda puntata della nuova stagione di 'Belve'. Oggi, martedì 14 aprile, torna il programma cult di Francesca Fagnani con tre nuovi ospiti: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Nei suoi consueti faccia a faccia, la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, ospiti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Belve ospiti 14 aprile 2026, chi ci sarà nella seconda puntata ?Belve ospiti 14 aprile 2026, chi ci sarà ? Torna Belve 2026 con la seconda puntata, dopo il successo al debutto.

I fuori onda della seconda puntata - Belve 04/11/2025

Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani - facebook.com facebook

Domani sera l'intervista all'ex direttore artistico di Sanremo. Tra gli argomenti toccati anche il passaggio di consegne a Stefano De Martino. #belve x.com