Belve Sal Da Vinci | Non esistono le canzoni della camorra Con mia moglie mai parlato di andare con altri

Nella puntata di Belve andata in onda martedì 28 aprile, l’artista Sal Da Vinci è stato ospite e ha affrontato alcuni temi legati alla sua carriera e alla vita privata. Rispondendo ad Aldo Cazzullo, ha affermato che non esistono canzoni dedicate alla camorra e ha precisato di non aver mai discusso con sua moglie di eventuali rapporti extraconiugali. Durante l’intervista, si è soffermato anche su alcune critiche ricevute in passato.

Sal Da Vinci arriva a Belve come ospite nella puntata di martedì 28 aprile. Ad Aldo Cazzullo risponde che non esiste "un repertorio di canzoni della camorra" e che la sua critica ha finito con offendere chi lo ha votato per vincere Sanremo. Poi, sull'ipotesi di aprire il matrimonio con la moglie Paola Pugliese a "una divagazione" con altre persone: "Lei non mi ha mai detto niente e quindi neanche io le ho detto nulla”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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