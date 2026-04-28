Belve | le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata 28 aprile 2026

Stasera, martedì 28 aprile 2026, viene trasmessa su Rai 2 la quarta puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La puntata si concentra su interviste a diversi ospiti, che saranno presenti in studio per discutere di vari temi. La stagione 2026 di Belve vede ancora protagonista il format di approfondimenti e conversazioni, con un cast di intervistati ancora da annunciare.

Questa sera, martedì 28 aprile 2026, va in onda su Rai 2 la quarta puntata di Belve 2026, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. In tutto sono previste otto puntate. Tante le novità di Belve 2026. Le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri.🔗 Leggi su Tpi.it

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