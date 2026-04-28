Stasera, 28 aprile, va in onda l’ultima puntata di Belve su Rai 2, condotta da Francesca Fagnani. La puntata conclude la stagione del programma prima di lasciare spazio a Belve Crime, lo spin-off che sostituirà il format principale nelle prossime settimane. Tra gli ospiti e le rivelazioni inedite, vengono presentate interviste e fatti che non erano stati ancora raccontati durante le precedenti puntate.

Si chiude con il botto la stagione di Belve su Rai 2. Stasera, martedì 28 aprile, Francesca Fagnani conduce l’ultimo appuntamento del suo programma cult prima del passaggio di testimone a Belve Crime, lo spin-off che prende il posto del format originale nelle prossime settimane. E per chiudere in bellezza, la padrona di casa ha riservato al suo pubblico tre ospiti pronti a mettersi a nudo: Sal Da Vinci, Romina Power ed Elena Santarelli. E le anticipazioni che sono già trapelate fanno presagire una puntata da non perdere. Belve, gli ospiti e le anticipazioni dell’ultimo appuntamento del 28 aprile. A salire sul celebre sgabello rosso sono tre nomi diversissimi tra loro, ognuno con le proprie esperienze da raccontare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve, anticipazioni del 28 aprile: gli ospiti e le rivelazioni inedite dell’ultima puntata

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