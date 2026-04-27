Sal Da Vinci a Belve | l' artista napoletano ospite del programma di Francesca Fagnani

“Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in onda con la quarta puntata in onda martedì 28 aprile alle 21.20 su Rai 2 e on demand su RaiPlay e Disney+. Gli ospiti saranno Romina Power, Elena Santarelli e il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo Sal Da Vinci.Da.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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