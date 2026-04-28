Belve di Francesca Fagnani gli ospiti di stasera – martedì 28 aprile 2026 – su Rai2

Stasera, martedì 28 aprile 2026, su Rai2 torna “Belve” di Francesca Fagnani con una nuova puntata in prima serata. La trasmissione prevede interviste a vari ospiti, che saranno protagonisti di conversazioni dirette e senza filtri. La conduttrice ha annunciato che il programma continuerà a proporre approfondimenti e confronti su temi di attualità e personaggi pubblici.

Le interviste di “ Belve 2026 “ di Francesca Fagnani tornano in prima serata su Rai2 con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutti gli ospiti di stasera, martedì 28 aprile 2026. Belve 2026, gli ospiti di stasera: martedì 28 aprile. Stasera, martedì 28 aprile 2026, dalle ore 21.20 va in onda la quarta puntata della nuova edizione di “ Belve 2026 “ su Rai2 e on demand su RaiPlay e Disney+. Francesca Fagnani torna con nuove interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca pronti, ogni settimana, a raccontarsi senza filtri per svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine nota al grande pubblico. Ospiti di stasera, 28 aprile 2026 di Belve: Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 28 aprile 2026 – su Rai2 Notizie correlate Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 21 aprile 2026 – su Rai2Tutto pronto per una nuova puntata di “Belve 2026“, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 14 aprile 2026 – su Rai2Torna l’appuntamento con “Belve 2026“, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Belve 10 - I provini NIP di Francesca Fagnani - Parte 3 - Video; Belve, gli ospiti di Francesca Fagnani del 21 aprile: Elettra Lamborghini e Brigitte Nielsen; Belve, chi sono i tre ospiti della puntata di martedì 28 aprile; I problemi con la passera e quelli con l'acronimo LGBTQ+. Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 28 aprile 2026 – su Rai2Tornano le interviste di Belve, il programma cult di Francesca Fagnani su Rai1: ospiti ed anticipazioni del 28 aprile 2026. superguidatv.it Belve, gli ospiti e le anticipazioni di stasera 28 aprile 2026: chi intervisterà Francesca FagnaniDa Romina Power a Sal Da Vinci, il martedì sera di Rai 2 si chiude con un trittico di interviste destinate a far discutere i social ... tvblog.it Leggo. . Il graffio di Francesca Fagnani è pronto a colpire ancora. Martedì 28 aprile, in prima serata su Rai 2, torna l'appuntamento con Belve per quella che sarà l’ultima puntata della stagione regolare prima del debutto di Belve Crime. A sedersi sullo sgabell - facebook.com facebook