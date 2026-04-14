Stasera su Rai2 va in onda un nuovo episodio di “Belve 2026”, il programma condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle. La trasmissione, nota per il suo approccio diretto, presenta una serie di interviste con ospiti di varia provenienza. Questa edizione segna il ritorno del format, che si propone di approfondire aspetti della vita dei protagonisti attraverso dialoghi senza filtri.

Torna l’appuntamento con “ Belve 2026 “, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle. Ecco gli ospiti al centro delle interviste di stasera, martedì 14 aprile 2026. Belve 2026, gli ospiti di stasera: martedì 14 aprile. Stasera, martedì 14 aprile 2026, dalle ore 21.20 va in onda la seconda puntata della nuova stagione di “ Belve 2026 “, su Rai2. Nuove interviste per Francesca Fagnani a protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca pronti, ogni settimana, a raccontarsi senza filtri per svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine nota al grande pubblico.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 14 aprile 2026 – su Rai2

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