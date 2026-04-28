Questa sera su Belve, il cantante parteciperà a un'intervista con la conduttrice Francesca Fagnani, durante la quale affronterà temi legati alla sua vittoria a Sanremo. Tra gli argomenti trattati ci saranno anche le dichiarazioni di un giornalista, che ha suscitato una reazione di amarezza da parte di Da Vinci. La conversazione si concentrerà su aspetti della carriera e delle recenti polemiche pubbliche.

A Belve questa sera ci sarà anche Sal Da Vinci che parlerà a lungo con Francesca Fagnani di Cazzullo e più in generale della sua vittoria a Sanremo Questa sera nuova puntata diBelveche vedrà Francesca Fagnani intervistareRomina Power,Elena SantarellieSal Da Vinci. In particolare con quest’ultimo parlerà molto della vittoria di Sanremo che sebbene gli abbia portato una grande acclamazione, al tempo stesso, gli ha portato numerose critiche, alcune proprio perché le sue canzoni fanno pensare a Napoli e rappresentano a pieno il meridione. “Dopo il trionfo a Sanremo si è anche scatenato un dibattito, anche con firme prestigiose, sul testo della sua canzone“, chiederàFrancesca Fagnanial cantante, che le darà ragione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve anticipazioni, Sal Da Vinci risponde amareggiato a Cazzullo

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