Sal Da Vinci esplode a Belve | duro scontro con Cazzullo

Durante una recente partecipazione a un programma televisivo, il cantante ha avuto uno scontro con un giornalista dopo le critiche di quest’ultimo. Sal Da Vinci ha commentato le affermazioni di Francesca Fagnani, difendendo il suo brano “Per sempre sì” dalle accuse di collegamenti con la criminalità organizzata. Il cantante ha manifestato la propria posizione in modo deciso, rispondendo alle dichiarazioni del giornalista sul tema trattato.

?? Cosa sapere Sal Da Vinci risponde a Francesca Fagnani su Belve dopo le critiche di Aldo Cazzullo. Il cantante difende il brano Per sempre sì dalle accuse di legami con la camorra. Durante la registrazione del programma Belve, previsto per la serata del 28 aprile alle 21.20 su Raidue, Sal Da Vinci ha rotto il silenzio sulle provocazioni mosse da Aldo Cazzullo riguardo al suo brano Per sempre sì. Il cantante napoletano, che si prepara a rappresentare l'Italia all'Eurovision, ha affrontato in stu .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sal Da Vinci esplode a Belve: duro scontro con Cazzullo Notizie correlate Belve, Sal Da Vinci non mantiene le promesse e replica alle dichiarazioni di Aldo CazzulloSono tante le cose che diciamo con la migliore intenzione del mondo e poi la vita – o Francesca Fagnani – ci mette di fronte al momento della verità. Sal Da Vinci al centro della polemica: Balivo sfida Cazzullo in diretta tv (lo scontro ha incendiato il web)Caterina Balivo mette in riga Aldo Cazzullo in diretta per una frase sulla canzone di Sal Da Vinci. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sanremo, Sal Da Vinci in caduta libera a un passo dall'Eurovision: cosa succede in radio; Achille Lauro a mezzanotte a sorpresa a Fontana di Trevi con Comuni Immortali: Torniamo dove tutto è iniziato. L'addio a X Factor?...; Meteo, nel weekend esplode il caldo estivo: temperature fino a 28 gradi, inizio maggio con ondate di calore; Primo live a Londra per Senhit e Boy George: Una performance piena di energia, successo tra i fan. Barbara Foria: «A 50 anni siamo gran fighe, altro che scadute. Su Sal Da Vinci e Napoli fango razzista. De Martino a Sanremo? Se chiama, corro»La comica napoletana si racconta a Leggo tra il tour e lo sbarco a LOL 6: la replica ad Aldo Cazzullo e il razzismo subito con Sal Da Vinci. Dalla pace con Mara Venier alla candidatura per il ... leggo.it Sal Da Vinci verso #Eurovision Song Contest. Invitato ieri sera all'Ambasciata austriaca di Roma, per lui un augurio molto speciale dal Paese che ospiterà questa edizione a maggio, a Vienna @mirimauti #GR1 #saldavinci - facebook.com facebook Sal Da Vinci arriva nello studio de "La Pennicanza" portando una ventata di allegria e spensieratezza. Il cantante partenopeo dopo dopo aver riso dell'imitazione di Fiorello si diverte e fa divertire sulle note disuoi grandi successi. x.com